Jak Brytyjczycy oceniają Karola III

Brytyjski król Karol III po roku od koronacji cieszy się wysokim poparciem wśród społeczeństwa. Podobnie zresztą jak cała instytucja monarchii - wynika z sondażu opublikowanego przez "Mail on Sunday".

Według sondażu przeprowadzonego przez ośrodek Ipsos dla "Mail on Sunday" w kwietniu tego roku 56 procent badanych uważa, że król dobrze wykonuje swoje obowiązki, podczas gdy rok wcześniej tego zdania było 49 procent. Przeciwnego zdania jest teraz 11 procent pytanych, a rok temu było to 9 procent. Natomiast 30 procent uważa, że ani dobrze, ani źle, i jest to spadek o dwa punkty procentowe w stosunku do kwietnia 2023 roku.

Czytaj też: Pierwsze nagranie z Karolem III od ujawnienia diagnozy. Zwrócono uwagę na zmiany na twarzy króla 46 procent pytanych uważa, że zniesienie monarchii byłoby dla Wielkiej Brytanii zmianą na gorsze, podczas gdy rok wcześniej uważało tak 38 procent badanych. Spadł odsetek tych, którzy uważają, że nie zrobiłoby to różnicy - z 31 procent do 25 procent, natomiast odsetek uważających, że byłoby to zmianą na lepsze, pozostał taki sam i wynosi 24 proc.

Najlepiej oceniani w rodzinie królewskiej

41 procent ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że dziedziczna monarchia ma sens we współczesnej demokracji i Wielka Brytania powinna ją utrzymać (wzrost o 5 punktów procentowych), a kolejne 19 procent zgodziło się z opinią, że monarchia nie przystaje do współczesnej demokracji, ale Wielka Brytania i tak powinna ją utrzymać (odsetek takich opinii się nie zmienił). Z kolei 22 procent uważa, że monarchia nie ma sensu we współczesnej demokracji i Wielka Brytania powinna stać się republiką (wzrost o 2 punkty procentowe), a 6 procent - że monarchia ma sens we współczesnej demokracji, ale Wielka Brytania pomimo to powinna stać się republiką (wzrost o 1 punkt procentowy).

Karol III wrócił do uczestniczenia w oficjalnych wydarzeniach publicznych TOLGA AKMEN/PAP/EPA

Najlepiej ocenianymi osobami w rodzinie królewskiej niezmiennie pozostają księżna Kate (69 procent pozytywnych ocen, wzrost o 10 punktów wobec kwietnia 2023 r.), książę William (69 procent, wzrost o 8 punktów) i księżniczka Anna (64 procent, wzrost o 5 punktów). Karol III znajduje się na czwartym miejscu. Lepsze oceny niż przed rokiem uzyskali wszyscy członkowie rodziny królewskiej - z wyjątkiem księżnej Meghan, którą dobrze ocenia, tak samo jak rok wcześniej, 25 procent pytanych.

Koronacja Karola III i jego żony królowej Camilli odbyła się 6 maja zeszłego roku, ale tron objął on już wcześniej - w momencie śmierci swojej matki, królowej Elżbiety II, czyli 8 września 2022 roku.

Autorka/Autor:mm/kg

Źródło: PAP