Badanie: brytyjscy rodzice zmagają się z problemami psychicznymi. Winne rosnące koszty życia

Problemy rodziców w Wielkiej Brytanii

Jon Sparkes, dyrektor Unicef UK, zauważa, że rodzice małych dzieci "martwią się o ich przyszłość, walczą o to, by związać koniec z końcem, czują się zaniepokojeni, samotni i niewspierani". "Ten brak wsparcia dla rodzin przypada na krytyczny etap rozwoju niemowląt i małych dzieci, co zagraża ich szansom życiowym i wywiera coraz większą presję na rodziny" - przekazał, cytowany przez "Guardiana".

Z badania wynika też, że problemy psychiczne najczęściej dotykają osoby o niższych dochodach. W dodatku aż 94 proc. rodziców z najbiedniejszych gospodarstw domowych stwierdziło, że rosnące koszty życia miały negatywny wpływ na ich życie rodzinne, co oznacza, że odbiły się one na nich bardziej niż na innych grupach społecznych. "Fakt, że to rodziny znajdujące się w najcięższej sytuacji zmagają się z największymi trudnościami i mają najmniejsze szanse na uzyskanie wsparcia oznacza, że ryzykujemy utrwalaniem nierówności w życiu tych dzieci jeszcze zanim wezmą do ręki ołówek" - stwierdził Sparkes.