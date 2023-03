Więzienie dla rodziców za doprowadzenie 16-latki do "chorobliwej otyłości". "Umierała, leżąc w nieczystościach"

Na początku lutego ława przysięgłych jednogłośnie uznała 45-letniego Aluna Titforda - ojca nastolatki - za winnego nieumyślnego spowodowania śmierci córki . Wcześniej - w grudniu 2022 roku - do takiego samego zarzutu przyznała się matka zmarłej, 40-letnia obecnie Sarah Lloyd-Jones. Jak pisało wówczas BBC, oboje "doprowadzili (córkę - red.) do chorobliwej otyłości, nie zaspokajając (we właściwy sposób - red.) jej potrzeb żywieniowych".

Uzasadniając wyroki, sędzia Griffiths zaznaczył, że rodzice nie podjęli żadnej próby kontrolowania diety Kaylea. - Mogła jeść tylko to, co jej dawano, czyli pod koniec same tuczące dania na wynos, które jadła też reszta rodziny - powiedział cytowany przez "Guardiana". - Umierała, leżąc w swoich własnych nieczystościach, otoczona muchami, które jej doskwierały, i robakami, które się nią żywiły. Jej ciało zostało zniekształcone przez wrzody, które pozostawiły jej skórę otwartą aż do tłuszczu, a w jednym miejscu aż do kości. Dla dziewczyny w jej wieku, ze świadomością niezależności, był to szczególnie okropny stan - dodał.