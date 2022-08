Rodzice 12-latka proszą sąd, by pozwolił chłopcu umrzeć "z godnością" w hospicjum

Rodzice 12-letniego Archiego Battersbee nie zgadzają się z decyzją o odłączeniu chłopca od aparatury podtrzymującej życie. Po wyczerpaniu drogi sądowej chcą teraz przenieść syna do hospicjum. Jednak lekarze przestrzegają, że decyzja może wiązać się z "dużym ryzykiem".

W czwartkowy poranek przedstawiciele rodziny złożyli wniosek do Sądu Najwyższego, by ten umożliwił przeniesienie 12-letniego Archiego Battersbee do hospicjum, by tam umarł - jak cytuje "Guardian" - "z godnością". Wcześniej - w środę po godzinie 20 czasu polskiego Reuters przekazał, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odrzucił wniosek Hollie Dance i Paula Battersbee, rodziców chłopca. Para wnioskowała o interwencję w sprawie decyzji brytyjskiego sądu o odłączeniu dziecka od aparatury podtrzymującej życie. "To była nasza ostatnia opcja" - powiedziała dziennikarzom Dance.

Wniosek o przeniesienie Archiego Battersbee do hospicjum

Barts NHS Health Trust, zarządzający Królewskim Szpitalem w Londynie, w którym leży Archie, miał przekazać jego bliskim, że odłączy chłopca od aparatury podtrzymującej życie, o godzinie 11 czasu miejscowego w czwartek, chyba że wniosek do Sądu Najwyższego zostanie złożony do godziny 9. Jak informuje "Daily Mail", po złożeniu wniosku szpital postanowił kolejny raz wstrzymać się z odłączeniem.

Archie Battersbee Media Drum/East News

Poruszająca batalia rodziców, by nie odłączać dziecka od urządzeń podtrzymujących jego funkcje życiowe trwała od maja. W ostatni poniedziałek Sąd Apelacyjny uznał, że lekarze mogą zgodnie z prawem odłączyć Archiego. "Każdy dzień kontynuowania leczenia podtrzymującego życie jest sprzeczny z jego dobrem" - mówił wówczas sędzia, sir Andrew McFarlane. Procedurę jednak odroczono następnie do wtorku, by dać rodzicom możliwość odwołania do Sądu Najwyższego. Ten jednak również uznał, że szpital ma prawo odłączyć dziecko. "Nawet jeśli podtrzymywanie życia byłoby kontynuowane, Archie zmarłby w ciągu kilku najbliższych tygodni z powodu niewydolności narządów" - uzasadniali sędziowie dodając, że decyzję podjęli "z ciężkim sercem".

Rodzice ciągle jednak nie poddawali się - ostateczna decyzja został odłożona do środy, w związku z kolejnym wnioskiem do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Jednak i on nie przyniósł skutku.

Przeniesienie chłopca może wiązać się ze "znacznym ryzykiem"

Jak mówi matka Archiego, chciałaby, żeby syn opuścił szpital tak szybko, jak to możliwe. "Sądy wciąż mówią o godnej śmierci. Dlaczego nam nie pozwala się zabrać naszego dziecka do hospicjum żebyśmy spędzili jego ostatnie chwile, ostatnie dni razem, prywatnie" - mówiła na antenie "Times Radio". "To będzie okropny dzień. Obudziłam się ze strasznym bólem brzucha" - dodała.

Tymczasem według Barts NHS Health Trust, przeniesienie chłopca ze szpitalnego łóżka może wiązać się ze "znacznym ryzykiem" i "przyspieszy przedwczesne pogorszenie" stanu Archiego. Prawnicy Barts Health NHS Trust przekazali w liście cytowanym przez BBC, że każdy wniosek o przeniesienie Archiego do hospicjum będzie "sprzeczny zarówno z procedurami, jak i najlepszym jego interesem". Dodali, że dla organizacji zarządzającej szpitalem dobro Archiego jest na pierwszym miejscu.

Chłopiec trafił do szpitala po tym, jak został znaleziony nieprzytomny w swoim domu w Southend w hrabstwie Essex 7 kwietnia. Został hospitalizowany, jednak nie odzyskał już przytomności. Zdaniem lekarzy pień mózgu 12-latka obumarł. Matka Archiego uważa, że chłopiec mógł ulec urazowi w wyniku internetowego wyzwania, w którym brał udział. Kobieta zaapelowała w ostatnich dniach do innych rodziców, by upewnili się, że ich dzieci nie biorą udziału w takich wyzwaniach. Mogą one polegać m.in. na podduszaniu się aż do utraty świadomości.

"Nie życzę żadnemu z rodziców, by przechodził przez to, przez co my przechodzimy. To dlatego, odkąd tu jesteśmy, próbuję naświetlać wiele tematów, na przykład internetowe wyzwania. I wiem, że wiele osób siadło ze swoimi dziećmi i użyło przykładu Archiego, by uratować ich życie. Dlatego zamierzam nadal dbać o to, by imię Archiego żyło. I zrobię wszystko, co w mojej mocy, by rodzice nie musieli przechodzić tego wszystkiego w sądzie" - mówi teraz Hollie Dance, cytowana przez "Guardiana".

Archie Battersbee w szpitalu Hollie Dance / PA Images / Forum

Ekspert apeluje do rodziców: "świat cyfrowy jest dla twojego dziecka ważny"

Dr Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego i prezes Fundacji "Dbam o Mój Z@sięg", zajmującej się edukacją społeczeństwa na temat cyfrowej higieny i profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w rozmowie z TVN24.pl przypomniał, że należy pamiętać o wieku, w jakim możemy zacząć używać określonych platform społecznościowych. Część z nich jest dozwolona dla osób, które skończyły 13 lat. Zwrócił też uwagę na to, jak ważna jest uważność rodziców.

"Jako rodzice moglibyśmy zaoszczędzić naszym dzieciom wielu kłopotów, gdybyśmy bardziej interesowali się tym, co robią w sieci. Przypominam sobie, że kiedy byłem mały, moi rodzice uważali na to, co robię. Współczesny rodzic ma jednak trudniej, bo z jednej strony musi być uważny na to, co dzieci robią realnie, ale również musi angażować się w to, co jego dziecko robi w sieci, wirtualnie. Niestety, rodzice bardzo często bagatelizują świat nowych technologii, kompletnie sobie nie zdając sprawy, czym są media społecznościowe, jak one funkcjonują i jaką mają moc przyciągania" - ocenił. "Zawsze polecam rodzicom: pamiętaj, że świat cyfrowy jest dla twojego dziecka ważny (...) wzbudza takie same emocje jak świat realny. Internet jest jedną wielką emocją, więc to, co się dzieje w sieci czasem czyni nas szczęśliwymi, radosnymi, czasem podnosi poczucie własnej wartości, a czasem to poczucie obniża".

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałabyś/chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tu znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc - zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Autor:wac//am

Źródło: Guardian, BBC, tvn24.pl