Obietnice nowego premiera Wielkiej Brytanii z kampanii wyborczej poddawane przeglądowi

Biuro nowego premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka poinformowało, że wszystkie obietnice złożone przez polityka latem, gdy pierwszy raz ubiegał się o przywództwo w Partii Konserwatywnej, poddawane są obecnie przeglądowi.

Jak powiedziała rzeczniczka Rishiego Sunaka, "patrzymy na wszystkie obietnice z kampanii i patrzymy, czy jest to właściwy czas, aby je podjąć". - Musimy poświęcić trochę czasu, aby upewnić się, co jest możliwe do zrealizowania i co jest wykonalne, i rozmawiamy z zainteresowanymi stronami, jak również z odpowiednimi ministrami. Są to obietnice, które zostały złożone kilka miesięcy temu, teraz i kontekst jest nieco inny, oczywiście, gospodarczo. Musimy im się przyjrzeć ponownie - wyjaśniła.

Sunak już zrezygnował z zapowiadanego planu wprowadzenia karnych opłat w wysokości 10 funtów za niestawienie się na umówioną wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, co miało przyczynić się do rozładowania zaległości w publicznej służbie zdrowia. Przywrócił także moratorium na szczelinowanie hydrauliczne, choć w kampanii mówił, że popiera taki sposób wydobycia bogactw naturalnych, o ile zgadzają się na to lokalne władze i mieszkańcy.

Obietnice z czasów walki o przywództwo w partii

Kluczowymi obietnicami złożonymi przez Sunaka w czasie walki o przywództwo w Partii Konserwatywnej były:

- obniżenie podstawowej stawki podatku dochodowego z 20 proc. do 16 proc. do końca następnej kadencji parlamentu; - zniesienie lub zreformowanie całego prawodawstwa UE do czasu następnych wyborów do Izby Gmin; - kontynuacja programu deportacji nielegalnych imigrantów do Rwandy wraz z 10-punktowym planem walki z nielegalną imigracją; - zablokowanie budownictwa mieszkaniowego na terenach zielonych; - poprawa transportu kolejowego na północy Anglii, w tym realizacja planu budowy szybkiej kolei HS2 do Leeds; - utrzymanie planu osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 roku.

Rzeczniczka premiera zapytana, czy Sunak podtrzymuje zobowiązanie zawarte w programie wyborczym Partii Konserwatywnej z 2019 roku, że nie będzie podwyżek podatków, powiedziała, że choć szef brytyjskiego rządu dąży do gospodarki o niskich podatkach, "wiele rzeczy się wydarzyło od tego czasu i odczuwamy tego efekty".

Przyznanie przez Downing Street, że wszystkie obietnice wyborcze podlegają przeglądowi, zapewne podsyci wezwania do przeprowadzenia wcześniejszych wyborów do Izby Gmin, czego opozycja domaga się od upadku rządu Borisa Johnsona w lipcu. Sunak odrzuca te wezwania, argumentując, że Partia Konserwatywna wciąż ma mandat do rządzenia uzyskany na postawie programu z 2019 roku.

Sunak nowym premierem

W decydującej turze przeprowadzonych latem wyborów w Partii Konserwatywnej Sunak przegrał z ówczesną minister spraw zagranicznych Liz Truss, która jednak po serii politycznych błędów zrezygnowała ze stanowiska po siedmiu tygodniach. W konkursie na jej następcę Sunak był jedynym kandydatem, który się zgłosił i uzyskał wymagane poparcie kolegów partyjnych, wskutek czego wybory – i składanie kolejnych obietnic - nie były potrzebne.

Urząd premiera Rishi Sunak objął w zeszły wtorek - 25 października.

