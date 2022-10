Rishi Sunak pomaga Partii Konserwatywnej odrabiać sondażowe straty

Według sondażu ośrodka BMG Research dla dziennika "i" Partię Pracy popiera teraz 49 procent ankietowanych, a konserwatystów 26 procent, natomiast w badaniu YouGov dla "Timesa" jest to odpowiednio 51 procent i 23 procent, co oznacza spadek notowań laburzystów o 5 punktów proc. i wzrost notowań konserwatystów o 4 punkty w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Zupełnie inaczej wyglądają oceny samych liderów obu głównych partii. W badaniu YouGov w odpowiedzi na pytanie, kto byłby lepszym premierem, Starmera wskazało 34 proc. ankietowanych, a Sunaka - 30 proc. W badaniu BMG Research to nowy premier uzyskał lepszy wynik - wskazało go 36 proc. pytanych, a Starmera - 35 proc.

Komu ufają Brytyjczycy

BMG Research zapytało ankietowanych także o to, do kogo - do laburzystów czy konserwatystów oraz do Starmera czy Sunaka - mają większe zaufanie w kwestii walki z rosnącymi kosztami życia oraz w sprawach związanych z gospodarką i podatkami. W każdej z tych spraw wyraźną przewagę ma Partia Pracy.