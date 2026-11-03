Świat Brytyjski resort obrony: okręt szpiegowski Rosji obserwował ćwiczenia NATO u wybrzeży Szkocji Adam Styczek |

Rosyjski okręt szpiegowski Jantar na misji na północ od Szkocji (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Brytyjczycy przekazali, że między 29 września i 8 października okręt rozpoznawczy Wiktor Leonow, w kodzie NATO jednostka klasy Wisznia (Vishnya), przemieszczał się wzdłuż Hebrydów Zewnętrznych, a jego ruchy śledziły brytyjskie śmigłowce Merlin.

MOD przekazało w oświadczeniu, że rosyjski okręt "dokładnie monitorował" okręty wojenne NATO uczestniczące w ćwiczeniach o kryptonimie Strike Warrior. Brało w nich udział ok. 2000 żołnierzy z sześciu państw, m.in. Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec i USA.

Rosyjski okręt rozpoznawczy Wiktor Leonow Źródło zdjęcia: Reuters

Komunikat MOD podkreśla, że Merliny błyskawicznie dotarły do Szkocji z bazy Culdrose w Kornwalii, a jej kapitan James Hall ocenił, że pokazuje to, że siły powietrzne zdały egzamin.

"Zademonstrowało to nam, naszym przeciwnikom i naszemu narodowi, że mamy wolę i zdolności, by stać na straży ojczyzny przez całą dobę" - ocenił Hall.

Rosyjskie okręty w pobliżu brytyjskich wód terytorialnych

To nie jedyny taki przypadek w ostatnich tygodniach. Brytyjczycy przekazali, że w pierwszej połowie października, na kanale La Manche, niszczyciel HMS Dauntless oraz okręt patrolowy HMS Tyne wypłynęły na spotkanie rosyjskiej fregaty Nieustraszymyj.

"W ciągu ostatnich trzech miesięcy Rosjanie byli zmuszeni wykorzystywać ten okręt wojenny do ochrony swoich nielegalnych transportów. Zjednoczone Królestwo odgrywa czołową rolę w zwalczaniu rosyjskiej floty cieni" - podkreślono w komunikacie.

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Z kolei w połowie października HMS Tyne otrzymał zadanie obserwowania kolejnego rosyjskiego okrętu - o nazwie Aleksandr Szabalin, który, jak przekazało MOD, eskortował statek handlowy i holownik na kanale La Manche.

Według danych rządu w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy liczba przypadków, gdy jednostki brytyjskiej marynarki interweniowały w sprawie działań rosyjskich jednostek wojennych na wodach brytyjskich i w ich pobliżu, była o 1/4 większa, niż w tym samym okresie rok wcześniej.