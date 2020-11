"Dekady niepowodzeń skazały kolejnych nieletnich na ten sam los". Raport o pedofilii w brytyjskim Kościele

Niezależne dochodzenie, którego wyniki opublikowano we wtorek, wskazuje, że brytyjski Kościół katolicki przez dekady przedkładał własną reputację nad dobro dzieci – pisze Agencja Reutera. Jak dodaje, moralny obowiązek Kościoła został zdradzony przez osoby, które dopuszczały się przemocy seksualnej wobec nieletnich.

Jak wynika ze śledztwa pozarządowej grupy Niezależne Dochodzenie do Spraw Przemocy Seksualnej wobec Dzieci, którego efekty we wtorek publikuje Agencja Reutera, Kościół katolicki w Anglii i Walii otrzymał ponad 900 skarg dotyczących ponad 3 tysięcy przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci, do których miało dochodzić między 1970 a 2015 rokiem. Od 2016 roku zgłaszano ponad sto takich przypadków rocznie.