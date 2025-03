Po wyborach w USA rekordowo dużo Amerykanów aplikuje o brytyjskie obywatelstwo

Amerykanie występują o obywatelstwo Brytyjskie. Przyczyny wzrostu

Brytyjski "Financial Times" pisze, że według ekspertów, do wzrostu liczby składanych wniosków przez Amerykanów mogła się przyczynić kampania wyborcza oraz wygrana Trumpa. Ono Okeregha, dyrektor firmy prawniczej Immigration Advice Service zauważa, że dzień po wyborach w USA nastąpił "ogromny wzrost" zapytań o możliwość uzyskania obywatelstwa Wielkiej Brytanii i zainteresowanie to nadal się utrzymuje.