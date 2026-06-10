Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wielka Brytania reaguje na słowa Tuska. "Głównym celem pozostaje solidarność z Ukrainą"

|
Downing Street siedziba rządu shutterstock_524864704
Tusk: Ukraina nie może przegrać tej wojny
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Rzecznik premiera Wielkiej Brytanii wydał oświadczenie w odpowiedzi na słowa Donalda Tuska, według których Polska nie będzie respektować ustaleń dotyczących przyszłości regionu, zawartych bez jej udziału. W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Londynie z liderami grupy E3. Na spotkaniu zabrakło przedstawiciela Polski.

Donald Tusk odniósł się we wtorek do nieobecności Polski na londyńskim spotkaniu Zełenskiego z liderami państw E3 podkreślając, że "żadne ustalenia, w których Polska nie uczestniczy, nie będą przez nas respektowane", a Warszawa "jest absolutnie niezbędnym ogniwem" w rozmowach o przyszłości Ukrainy i regionu.

W reakcji na słowa szefa polskiego rządu, Downing Street wydało oświadczenie, które przesłała Polskiej Agencji Prasowej. "Jest wiele dowodów na wielomiesięczną współpracę Zjednoczonego Królestwa z wieloma różnymi państwami w ramach 'koalicji chętnych' a także na to, że Zjednoczone Królestwo jest zdeterminowane, by nadal współpracować z szerszym gronem europejskich partnerów" - podkreślił w oświadczeniu rzecznik premiera Keira Starmera. "Głównym celem pozostaje solidarność z Ukrainą" - dodał.

27 min
"Spora część tych, którzy wtedy byli za wyjściem, dziś chciałaby wrócić"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Spora część tych, którzy wtedy byli za wyjściem, dziś chciałaby wrócić"

Marek Osiecimski

Z kolei rzecznik brytyjskiej Ambasady w Warszawie dodał, że "Zjednoczone Królestwo i Polska są zdeterminowane, by wspólnie przeciwdziałać zagrożeniu ze strony Rosji, czego dowodem jest podpisanie w ubiegłym miesiącu traktatu z Northolt". Chodzi o umowę o bezpieczeństwie i obronności podpisaną przez premierów Tuska i Starmera.

Spotkanie grupy E3. Polska poza rozmowami

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Londynie z liderami grupy E3 - brytyjskim premierem Keirem Starmerem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Tematem rozmów była koordynacja wsparcia dla Kijowa w wojnie z Rosją.

- Dzisiaj rano długo rozmawiałem z kanclerzem (Niemiec, Friedrichem) Merzem, który wyjaśniał mi motywacje i przedstawił w szczegółach (...) przebieg rozmów w Londynie. Powiedziałem, że z punktu widzenia Polski żadne ustalenia, w których Polska nie uczestniczy, nie będą przez nas respektowane, znaczy - nie będą nas zobowiązywały, a Polska jest absolutnie niezbędnym ogniwem, żeby o przyszłości Ukrainy i regionu na serio rozmawiać - mówił premier Tusk

Szef rządu powiedział, że w poniedziałek rozmawiał też z premierką Włoch Giorgią Meloni, która "nie jest zachwycona faktem, że istnieje taki format jak E3". Zapowiedział też, że w najbliższych dniach zostanie zorganizowane spotkanie w formacie "piątki", a więc z udziałem Polski i Włoch.

OGLĄDAJ: "Bardzo sprytne" posunięcie prezydenta Ukrainy
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
pc
Nowy dyrektor Teatru Wielkiego: bulwersować to za mało
Monika Olejnik. Otwarcie
1 godz 9 min
pc
"To, co się dzieje z alkoholem w Polsce, jest niepokojące"
Piotr Jacoń
52 min
Monika Olejnik Tomasz Schuchardt
Schuchardt o roli Grzegorza: bywało, że miałem dość
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
Wołodymyr ZełenskiDonald TuskLondynKeir StarmerWielka BrytaniaUkraina
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Trump
Chcą sankcji wobec Rosji. Lider republikanów twierdzi, że "istnieje lepsze podejście"
Świat
Władysław Kosiniak-Kamysz
Gdzie nowa baza USA w Polsce? Szef MON o "kilku lokalizacjach"
Polska
shutterstock_2668499347
Kapitan Air Canada latał bez licencji. Wpadł na emeryturze
Świat
imageTitle
Polacy cały czas skuteczni. Są blisko pierwszej wygranej w Lidze Narodów
RELACJA
imageTitle
Piąta porażka z rzędu i spadek Polek
EUROSPORT
Hawana, Kuba
Kryzys na Kubie coraz głębszy. Przerwy w dostawach prądu osiągają 90 godzin
BIZNES
deszcz, ulewa
Ostrzeżenia IMGW w dwóch województwach
METEO
Zdaniem urzędników deweloper wyciął dęby bez zezwolenia
Deweloper nie miał zgody na wycinkę dębów. "W biały dzień poprzewracał je koparkami"
WARSZAWA
Marcin Kierwiński
Sejm zdecyduje w sprawie Kierwińskiego
Polska
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Główna wygrana w Lotto Plus, a kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES
paliwo benzyna stacja paliw benzynowa shutterstock_2760215327
Tankowanie w środę. Na stacjach drożej
BIZNES
Papież Leon XIV na stadionie Bernabeu
Papież spotkał się z Bad Bunny'm
Świat
imageTitle
Spełni marzenie tragicznie zmarłego kolegi. "Zagram dla nas obu"
EUROSPORT
shutterstock_2226406283
Warszawa traci przewagę. "To nie tylko chwilowa anomalia, ale trend"
BIZNES
19 min
pc
Sekret F-35? "Niemożliwy manewr wykona na luzie"
Marcin Wrona
Myśliwiec F-35 w bazie w Łasku
Szykują się do rajdu F-35 po Polsce
Polska
Wojsko USA atakuje Iran
USA zaatakowały Iran, zamieszki po ataku nożownika, jest kandydatka KO i PSL na prezydentkę Krakowa
najważniejsze informacje
Lotniskowiec USS George H.W. Bush
USA uderzyły w Iran. Jest odpowiedź
Świat
imageTitle
Kyrgios wrócił i nie dał szans faworytowi
EUROSPORT
forum-1109155075
Zamieszki po brutalnym ataku. Demonstranci podpalili autobus
Świat
imageTitle
Z Hardingiem, bez Lloyda. Kadra koszykarzy na kluczowe mecze
EUROSPORT
Załoga misji Artemis III (od lewej Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik, Frank Rubio)
Artemis III. Poznaj załogę misji NASA
METEO
Rynek Główny w Krakowie
Co poszło nie tak i co trzeba zmienić. Odpowiadają kandydatki
FAKTY PO FAKTACH
Droga dla rowerów wzdłuż Alei "Solidarności"
Połączył dzielnice. "Powstał brakujący odcinek drogi dla rowerów"
WARSZAWA
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Znów bez głównej wygranej. Pula w Eurojackpot rośnie
BIZNES
Przemysław Czarnek
"Bardzo świadomie dolewa oliwy do ognia"
Kropka nad i
shutterstock_1708148584
Bruksela zaktualizowała listę niebezpiecznych linii lotniczych
BIZNES
Żołnierze amerykańscy na poligonie w Nowej Dębie
"Dobre wieści" z Kongresu w sprawie żołnierzy USA w Polsce
Fakty po Faktach
imageTitle
Kiedy pierwszy mecz Polaków w Lidze Narodów siatkarzy?
EUROSPORT
Pioruny, burze, noc
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica