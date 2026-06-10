Świat Wielka Brytania reaguje na słowa Tuska. "Głównym celem pozostaje solidarność z Ukrainą" Oprac. Mikołaj Stępień |

Tusk: Ukraina nie może przegrać tej wojny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Donald Tusk odniósł się we wtorek do nieobecności Polski na londyńskim spotkaniu Zełenskiego z liderami państw E3 podkreślając, że "żadne ustalenia, w których Polska nie uczestniczy, nie będą przez nas respektowane", a Warszawa "jest absolutnie niezbędnym ogniwem" w rozmowach o przyszłości Ukrainy i regionu.

W reakcji na słowa szefa polskiego rządu, Downing Street wydało oświadczenie, które przesłała Polskiej Agencji Prasowej. "Jest wiele dowodów na wielomiesięczną współpracę Zjednoczonego Królestwa z wieloma różnymi państwami w ramach 'koalicji chętnych' a także na to, że Zjednoczone Królestwo jest zdeterminowane, by nadal współpracować z szerszym gronem europejskich partnerów" - podkreślił w oświadczeniu rzecznik premiera Keira Starmera. "Głównym celem pozostaje solidarność z Ukrainą" - dodał.

Z kolei rzecznik brytyjskiej Ambasady w Warszawie dodał, że "Zjednoczone Królestwo i Polska są zdeterminowane, by wspólnie przeciwdziałać zagrożeniu ze strony Rosji, czego dowodem jest podpisanie w ubiegłym miesiącu traktatu z Northolt". Chodzi o umowę o bezpieczeństwie i obronności podpisaną przez premierów Tuska i Starmera.

Spotkanie grupy E3. Polska poza rozmowami

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Londynie z liderami grupy E3 - brytyjskim premierem Keirem Starmerem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Tematem rozmów była koordynacja wsparcia dla Kijowa w wojnie z Rosją.

- Dzisiaj rano długo rozmawiałem z kanclerzem (Niemiec, Friedrichem) Merzem, który wyjaśniał mi motywacje i przedstawił w szczegółach (...) przebieg rozmów w Londynie. Powiedziałem, że z punktu widzenia Polski żadne ustalenia, w których Polska nie uczestniczy, nie będą przez nas respektowane, znaczy - nie będą nas zobowiązywały, a Polska jest absolutnie niezbędnym ogniwem, żeby o przyszłości Ukrainy i regionu na serio rozmawiać - mówił premier Tusk

Szef rządu powiedział, że w poniedziałek rozmawiał też z premierką Włoch Giorgią Meloni, która "nie jest zachwycona faktem, że istnieje taki format jak E3". Zapowiedział też, że w najbliższych dniach zostanie zorganizowane spotkanie w formacie "piątki", a więc z udziałem Polski i Włoch.

OGLĄDAJ: "Bardzo sprytne" posunięcie prezydenta Ukrainy Zobacz cały materiał