Raport w sprawie dzieci z Lambeth. "Okrucieństwo, które trudno pojąć"

Setki dzieci były ofiarami przemocy i wykorzystywania seksualnego – wynika z opublikowanego we wtorek raportu na temat pięciu pochodzących z lat 60. XX wieku domów dziecka nadzorowanych przez władze lokalne Lambeth. Wśród pracowników i opiekunów zastępczych – jak stwierdzono w raporcie – panowała "kultura tuszowania".

Stwierdzono, że rada gminy Lambeth narażała dzieci na sytuacje, w których mogły być one wykorzystywane seksualne i świadomie utrzymywała personel stanowiący zagrożenie dla dzieci.

"Z pewnymi wyjątkami (urzędnicy rady Lambeth) traktowali dzieci w placówkach opiekuńczych, jakby były bezwartościowe. W konsekwencji, osoby, które stanowiły zagrożenie dla dzieci, były w stanie przeniknąć do domów dziecka i systemu opieki zastępczej, co miało niszczące, trwające przez całe życie konsekwencje dla ich ofiar" - napisano.

Ponad 700 ofiar nadużyć seksualnych

W raporcie wskazano, że do czerwca 2020 roku rada gminy Lambeth otrzymała skargi od 705 byłych mieszkańców trzech z tych domów dziecka, ale w ciągu 40 lat tylko wobec jednego wyższego rangą pracownika wyciągnięto konsekwencje dyscyplinarne. Podkreślono też, że prawdziwa skala przestępstw seksualnych wobec dzieci nigdy nie będzie znana, ale z pewnością jest znacznie wyższa niż ta, która została formalnie zarejestrowana.

Jak wynika z dochodzenia, dzieci były powierzane pod opiekę "społecznych ciotek" lub "społecznych wujków", wolontariuszy, których kwalifikacji i predyspozycji do pracy z dziećmi nie sprawdzano. Jak wskazano w raporcie, jeden z takich wolontariuszy, Geoffrey Clarke, miał regularny i nieograniczony dostęp do domu dziecka Shirley Oaks od wczesnych lat 70. W 1998 roku został skazany za molestowanie seksualne trójki dzieci, ale rada Lambeth wie o co najmniej 40 osobach, które wniosły przeciwko niemu oskarżenia.