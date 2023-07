Brytyjczyków nie stać na dentystów. Sami usuwają sobie zęby, szczypcami, kombinerkami

Coraz większej liczby Brytyjczyków nie stać na wizyty u dentystów. Co dziesiąty w ostatnim roku próbował samodzielnie rozwiązać swoje problemy z zębami - wynika z nowego raportu na temat stomatologii na Wyspach Brytyjskich. - Dostęp do stomatologów publicznej służby zdrowia zawsze był tu ograniczony i mocno kłopotliwy - przyznaje na antenie TVN24 korespondent "Faktów" TVN Maciej Woroch.

Dlaczego Brytyjczycy samodzielnie usuwają zęby?

Także w raporcie wskazano, że Brytyjczycy, którzy samodzielnie próbowali rozwiązać swoje problemy z uzębieniem, robili to z powodów finansowych lub z powodu niemożliwości umówienia się do jakiegokolwiek publicznego gabinetu. Maciej Woroch przytoczył w tym kontekście przedstawiony w raporcie przykład mieszkanki wschodniej Anglii. Kobieta samodzielnie usunęła sobie aż 13 zębów, bo nie miała jak dostać się do oddalonego gabinetu, nie było dla niej miejsca w grafiku i nie miała pieniędzy na prywatnego stomatologa. Z kolei pieniądze na protezy udało jej się zdobyć tylko dzięki internetowej zbiórce pieniędzy. Tymczasem problemy z zębami "często prowadzą do izolacji, unikania kontaktów społecznych, co później ma wpływ na pogorszenie się samopoczucia i ogólnego stanu zdrowia" - odnotował korespondent.