Raport członkini Izby Lordów: londyńska policja jest instytucjonalnie rasistowska, seksistowska i homofobiczna

Londyńska policja jest instytucjonalnie rasistowska, seksistowska i homofobiczna oraz nie jest zdolna do samodzielnej kontroli - pisze w opublikowanym w poniedziałek raporcie Lousie Casey, niezależna członkini Izby Lordów, wyższej izby brytyjskiego parlamentu.

"To nie jest nasze zadanie jako społeczeństwa, aby chronić się przed policją. Zadaniem policji jest ochrona nas, obywateli" - przekazała autorka raportu Louise Casey i dodała: "Zdecydowanie zbyt wielu londyńczyków straciło zaufanie do policji, że jest do tego zdolna".