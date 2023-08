Jakie były motywy pielęgniarki skazanej za zabicie siedmiorga noworodków? "Lubiła bawić się w Boga"

Lucy Letby. Jaki mógł być motyw dzieciobójczyni ze szpitala w Chester?

Zgodnie z jedną z rozpatrywanych przez prokuraturę teorii, Letby dopuściła się morderstw, by zwrócić na siebie uwagę lekarza, którym była "zauroczona", pisze portal. Jako potwierdzenie jej uczuć względem medyka przywołuje się fakt, iż na sali sądowej nie okazywała ona emocji do czasu, gdy ów lekarz potwierdził swoje personalia pod przysięgą. Mimo iż kobieta nie była w stanie go wówczas zobaczyć (zeznawał zza parawanu), krótko po usłyszeniu jego głosu rozpłakała się. W odpowiedzi na pytania prokuratury dotyczące relacji łączącej ją z lekarzem Letby przyznała, że uważała go za "zaufanego przyjaciela", ale zaprzeczyła, by czuła względem niego coś więcej.

Kolejnym rozważanym przez prokuraturę motywem jest - jak pisze Independent - to, że "lubiła bawić się w Boga". - (Mordując dzieci - red.) Letby miała kontrolę - ocenił, cytowany przez Independent, prokurator Nick Johnson. Na sali sądowej przytoczył on wydarzenia z 24 czerwca 2016 roku. Tego dnia noworodek określany jako "dziecko P" miał zostać przewieziony do innego szpitala w związku z jego wcześniejszym zasłabnięciem. Dziecko to, podobnie jak jego brat, padło ofiarą Letby. Zaledwie chwilę po tym, jak Letby celowo przekarmiła je mlekiem i wpompowała mu powietrze do żołądka, miała ona zwrócić się do jednego ze współpracowników następującymi słowami: "ono nie wyjdzie stąd żywe, prawda?". - Cieszyło ją to co się dzieje i to, że mogła przewidzieć co się stanie - dodał Johnson.