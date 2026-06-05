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Świat

Tajemniczy ślad na twarzy byłego księcia. Media o powodzie

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Andrew Mountbatten-Windsor
Były książę Andrzej, brat króla Karola, na archiwalnych zdjęciach
Źródło zdj. gł.: NEIL HALL/PAP/EPA
Media społecznościowe obiegło zdjęcie Andrew Mountbatten-Windsora prowadzącego samochód. Na jego twarzy widać coś, co wygląda jak wielki siniak. To może prowokować pytania między innymi w kontekście sytuacji, do której doszło na początku maja. Wówczas media podały informację o zamaskowanym mężczyźnie, który gonił byłego księcia w pobliżu posiadłości Sandringham.

Na fotografiach, które w czwartek opublikował na swoim portalu między innymi dziennik "The Times", widać byłego brytyjskiego księcia za szybą samochodu. Na jego prawym policzku widać duże zasinienie. Zdjęcie zrobiono w Sandringham w hrabstwie Norfolk, gdzie znajduje się wiejska rezydencja rodziny królewskiej.

Młodszy brat brytyjskiego króla został sfotografowany, gdy wyjeżdżał ze swojej posiadłości - podał dziennik "The Telegraph". Na pytanie o przyczyny potężnego siniaka informator brytyjskiej gazety przekazał, że nie doszło do żadnego "dramatu", wypadku czy też napaści, nie może jednak podać szczegółów "ze względu na tajemnicę lekarską". "The Times" zasugerował, że duży purpurowy ślad wokół oka byłego księcia może być wynikiem "drobnego schorzenia". Nie podano szczegółów.

Zamaskowany mężczyzna gonił byłego księcia Andrzeja

Siniak na twarzy byłego księcia może prowokować pytania m.in. w kontekście sytuacji, do której doszło na początku maja. Wówczas media obiegła informacja o zamaskowanym mężczyźnie, który go gonił w pobliżu posiadłości Sandringham. Brat króla wyprowadzał psy na spacer. Według informacji dziennika "Daily Telegraph" w stojącym w pobliżu samochodzie siedział mężczyzna. Gdy dostrzegł w odległości około 50 metrów Andrew Mountbatten-Windsora, wysiadł i ruszył w jego kierunku, krzycząc do niego. Mountbatten-Windsor, któremu towarzyszył prywatny ochroniarz, miał pobiec w kierunku zaparkowanego w pobliżu swojego samochodu i odjechać z dużą prędkością. Podejrzany miał próbować go gonić.

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Dochodzenie w sprawie byłego księcia

Tymczasem trwa dochodzenie w sprawie Andrew Mountbatten-Windsora. Według dokumentów opublikowanych przez rząd USA w sprawie Epsteina, Mountbatten-Windsor mógł udostępniać skazanemu za przestępstwa seksualne finansiście poufne materiały. Na początku 2026 roku były książę został na krótko zatrzymany przez policję pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego.

W mediach na Wyspach regularnie pojawiają się kolejne doniesienia na temat 66-latka. W maju minister stanu ds. polityki handlowej Chris Bryant przekazał w oświadczeniu dla parlamentu, że brytyjski rząd nie znalazł żadnych dowodów na to, że Mountbatten-Windsor został poddany weryfikacji, nim w 2001 roku otrzymał stanowisko wysłannika ds. handlu Wielkiej Brytanii. Z dossier opublikowanego przez rząd wynika także, że Elżbieta II zabiegała o mianowanie syna na tę funkcję.

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Prokurator Stephen Parkinson, którego w czwartek cytował "The Telegraph", przekazał, że dochodzenie dotyczy postępowania byłego księcia w ciągu ostatnich kilku lat. Dodał, że nie zdziwiłby się, gdyby zakończenie tej "złożonej" sprawy zajęło ponad rok.

Ile płacił za mieszkanie w posiadłości?

Ten tydzień przyniósł nowe informacje o zhańbionym księciu. Tym razem dotyczą jego rezydencji. Brytyjski urząd ds. nadzoru wydatków, National Audit Office (NAO), opublikował w piątek raport, z którego wynika, że 66-latek posiadał umowy dzierżawy 10 nieruchomości, z których trzy podnajął, a król Karol do tej pory opłaca czynsz za rezydencje dwóch córek swojego brata.

Rezydencja Royal Lodge w 2025 roku
Rezydencja Royal Lodge w 2025 roku
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Mountbatten-Windsor przez ostatnie dwie dekady mieszkał w Royal Lodge. Wyprowadzkę z tej posiadłości brytyjski monarcha nakazał mu w lutym po kolejnych doniesieniach na temat jego relacji z Jeffreyem Epsteinem. Nowy raport dowodzi, że brat Karola III płacił "symboliczny czynsz" za rezydencję i osiem domków na 40-hektarowej działce. W praktyce nie płacił nic - podkreśla agencja Reuters.

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Marcin Złotkowski
Źródło: The Telegraph, The Times, Reuters, tvn24.pl
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Tagi:
Brytyjska rodzina królewskaWielka BrytaniaPolicja
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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