Na razie koniec hodowli i sprzedaży. Za miesiąc wchodzi zakaz posiadania psów tej rasy

Nowe ograniczenia to kolejny etap na drodze do całkowitego zakazu posiadania tych psów. Zakaz ten wejdzie w życie 1 lutego. Osoby, które będą chciały nadal posiadać psy rasy American Bully XL, muszą do 31 stycznia złożyć stosowny wniosek i uzyskać specjalny certyfikat. By go otrzymać konieczne jest ubezpieczenie psa, wykastrowanie go i opłacenie certyfikatu kwotą w wysokości 92,40 funtów za każdego psa. Zwierzę musi posiadać także mikrochip.