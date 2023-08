"Wyglądała na zdenerwowaną". Przypadkowa kobieta ratuje 11-latkę przed uprowadzeniem

Do incydentu doszło na początku wakacji - w sobotę 24 czerwca o godzinie 11:45, jednak londyńska Metropolitan Police (Met) teraz podała szczegóły zdarzenia. Niezidentyfikowany dotąd mężczyzna podszedł do 11-letniej dziewczynki na High Street w West Wickham, "próbując ją przekonać, by z nim poszła" - przekazała policja w komunikacie opublikowanym w środę. Przypadkowa osoba, "widząc, że dziecko wygląda na zdenerwowane", zainterweniowała i zabrała ją do pobliskiego sklepu, w ten sposób udaremniając potencjalne porwanie.