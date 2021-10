Wielka Brytania. Przypadki podawania kobietom nieznanej substancji odurzającej w klubach

Pod koniec września w Nottingham w środkowej Anglii pojawiły się doniesienia o przypadkach wstrzykiwania młodym kobietom w klubach nocnych nieznanej substancji odurzającej, po której traciły świadomość. Brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel zwróciła się do policji o pilne przedstawienie informacji na ten temat.

Przypadki podawania kobietom nieznanej substancji odurzającej

Pierwsze pojedyncze zdarzenia tego typu miały miejsce pod koniec września w Nottingham w środkowej Anglii, ale we wtorek i w środę w mediach pojawiły się informacje, że kolejne młode kobiety zgłaszają, że w minionych dniach podczas wieczornych wyjść do klubów zostały znienacka ukłute igłą, po czym na kilka-kilkanaście godzin traciły świadomość.

Doniesienia pochodzą z różnych miast - oprócz Nottingham, skąd jest ich najwięcej, także z Manchesteru, Leeds, Liverpoolu, Newcastle, Edynburga czy Glasgow, co wskazuje, że problem nie dotyczy jednego regionu, lecz całego kraju. Pod koniec zeszłego tygodnia w Nottingham aresztowano w związku z tą sprawą 20-letniego mężczyznę.

Zapowiadane akcje bojkotu nocnych klubów

Nie jest też jasne, jaka substancja jest wstrzykiwana. Sposób działania przypomina tzw. tabletkę gwałtu, czyli substancję, która po wrzuceniu do drinka ofiary powoduje u niej senność i utratę świadomości, jednak eksperci wskazują, że najbardziej znana z tego typu substancji, GHB, wymaga dość dużej ilości płynu do rozpuszczenia się, tymczasem niewielka igła, którą można w niezauważony sposób wnieść do klubu i kogoś ukłuć, wymaga niewielkiej ilości substancji.