Przyjęcie w sztabie brytyjskiej Partii Konserwatywnej w czasie lockdownu. Media publikują nagranie

Na nagraniu widać m.in. parę, która tańczy, trzymając się za ręce i nawet mija w tańcu napis przypominający o zachowywaniu dystansu. W innym momencie słychać, jak jedna z osób pyta: "Filmujesz to?", na co inna odpowiada: "To dla partii, do użytku partyjnego". Ktoś inny rzuca: "Instagram na żywo". Pierwsza osoba wtedy śmieje się i mówi: "Dopóki nie prowadzimy streamingu na żywo, to jakbyśmy przestrzegali reguł".