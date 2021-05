"Ta rocznica przypomina nam o naszej złożonej historii i stanowi okazję do refleksji nad naszym byciem razem i naszą różnorodnością. W dzisiejszej Irlandii Północnej, być może bardziej niż kiedykolwiek, mamy do czynienia z bogatą mieszanką tożsamości, środowisk i aspiracji, a także z otwartym i optymistycznym nastawieniem. Postęp polityczny w Irlandii Północnej i proces pokojowy słusznie zawdzięczamy pokoleniu przywódców, którzy mieli wizję i odwagę, by przedłożyć pojednanie nad podziały. Przede wszystkim jednak utrzymujący się pokój jest zasługą obywateli, na których barkach spoczywa przyszłość" - napisała w przesłaniu Elżbieta II.

"Chwila wspólnej refleksji"

"Mieszkańcy wszystkich części Irlandii Północnej, Republiki Irlandii, Zjednoczonego Królestwa i całego świata podejdą do tej rocznicy na różne sposoby, z różniących się perspektyw. Jest to chwila wspólnej refleksji, ale także ważna okazja do spotkania się, aby celebrować Irlandię Północną i budować lepszą i jeszcze jaśniejszą przyszłość dla wszystkich jej mieszkańców" - napisał Johnson.

Brytyjski minister do spraw Irlandii Północnej Brandon Lewis podkreślił, że jej mieszkańcy mają wiele powodów do dumy z niej. "Jest to chwila refleksji nad przeszłością Irlandii Północnej, ale co ważniejsze, jest to również szansa na pokazanie wszystkiego, co sprawia, że Irlandia Północna jest dziś fenomenalnym miejscem. Jest tak wiele powodów dla nas wszystkich, by odczuwać dumę ze współczesnej Irlandii Północnej - ludzi, miejsc i produktów, które sprawiają, że Irlandia Północna jest jednym z najwspanialszych miejsc do życia, pracy i rozpoczęcia działalności gospodarczej na całym świecie" - napisał Lewis.