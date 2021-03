Przepychanki z policją podczas czuwania dla zamordowanej Sarah. Minister spraw wewnętrznych chce wyjaśnień

Morderstwo 33-latki wstrząsnęło Wielką Brytanią. Podczas czuwania dla Sarah Everard w Londynie doszło do przepychanek z policją. Aktywiści i politycy krytykują stołecznych funkcjonariuszy za stosowanie siły wobec kobiet.

Sprawa morderstwa 33-letniej Sarah Everard wstrząsnęła Brytyjczykami. Tym bardziej, że o jej porwanie i zabójstwo oskarżony jest człowiek, który powinien strzec bezpieczeństwa. 48-letni funkcjonariusz policji metropolitalnej Wayne Couzens w sobotę stanął przed sądem. Dochodzenie wszczął także niezależny Urząd ds. Postępowania Policji. Okoliczności śmierci Sarah, która zaginęła w Londynie, wracając do domu, wywołały debatę na Wyspach na temat bezpieczeństwa kobiet.

"Ich obowiązkiem jest ochrona"

W sobotę wieczorem tłumy zgromadziły się w Londynie, by uczcić pamięć zamordowanej 33-letniej Sarah Everard, mimo że policja nie wyraziła zgody na zgromadzenie z uwagi na koronawirusowe restrykcje. Zorganizowane przez grupę Reclaim The Streets oficjalne czuwanie zostało odwołane z tego powodu, ale ludzie i tak pojawili się na ulicach.

Późnym wieczorem doszło do przepychanek z funkcjonariuszami. Widziano, jak policjanci używali kajdanek i wyprowadzali siłą kobiety z czuwania. Towarzyszyły temu okrzyki "wstydźcie się" i "puścicie je" ze strony zebranych. Na jednym z filmów z przepychanek widać, jak kobiety wsadzono do policyjnej furgonetki i wywieziono. Policja stwierdziła, że ​​podczas czuwania dokonano czterech aresztowań w celu "ochrony bezpieczeństwa ludzi".

Obecni na miejscu ludzie mówili, że byli "zasmuceni i rozgniewani" działaniami funkcjonariuszy, którzy mieli używać siły "wobec kobiet na czuwaniu przeciwko przemocy ze strony mężczyzn". "Ich obowiązkiem jest ochrona porządku publicznego, zdrowia publicznego i prawa do protestu. Dziś wieczorem zawiedli pod każdym względem" - napisała grupa Reclaim The Streets w oświadczeniu.

Policja poinformowała z kolei, że "jedyna odpowiedzialna rzecz", jaką muszą zrobić, to zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i zapowiedziała kontrolę.

Nagrania "niepokojące"

Lider Liberalnych Demokratów Sir Ed Davey wezwał komisarz Cressidę Dick do rezygnacji z powodu "całkowicie haniebnych" scen w Londynie. Napisał w tweecie, że komisarz "straciła zaufanie milionów kobiet w Londynie". Minister spraw wewnętrznych Priti Patel określiła nagrania z przepychanek jako "niepokojące" i poinformowała, że poprosiła stołeczną policję o "pełny raport z tego, co się stało".

Sadiq Khan, laburzystowski burmistrz Londynu, powiedział, że wydarzenia podczas czuwania były "nie do przyjęcia" i "czeka na wyjaśnienia". "Policja jest odpowiedzialna za egzekwowanie przepisów dotyczących COVID, ale ze zdjęć, które widziałem, jasno wynika, że reakcja nie była czasami ani odpowiednia, ani proporcjonalna" - napisał na Twitterze.

Lider Partii Pracy, Keir Starmer powiedział, że zdjęcia z interwencji policji są "głęboko niepokojące". "Kobiety zebrały się, by opłakiwać Sarah Everard - powinny mieć możliwość zrobić to pokojowo" - napisał na Twitterze. "Podzielam ich gniew i zdenerwowanie tym, jak się tym zajęto. To nie był sposób na nadzorowanie tego protestu" - dodał.