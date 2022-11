Przejście tłumów koło trumny z ciałem królowej Elżbiety II uszkodziło kamienną posadzkę w Westminster Hall

Rzecznik Izby Lordów poinformował w poniedziałek, że w związku z ciągłym ruchem pieszych w Westminster Hall w czasie, gdy wystawiona tam była na widok publiczny trumna z ciałem brytyjskiej królowej Elżbiety II, spowodował uszkodzenie kamiennej posadzki. Nie stanowi to strukturalnego zagrożenia - podkreślił.

Ponad 250 tysięcy osób przeszło przez Westminster Hall w ciągu niespełna pięciu dni - od 14 września po południu do 19 września wcześnie rano - w czasie których trumna z ciałem brytyjskiej królowej Elżbiety II była tam wystawiona na widok publiczny.

Uszkodzona posadzka w Westminster Hall

- To spowodowało w kilku miejscach odsłonięcie gołego kamienia, co z czasem wyrówna się z otoczeniem. Nie stanowi to strukturalnego zagrożenia – dodał.