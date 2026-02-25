Policja dostała informacje od Spikera Izby Gmin. Były minister planował wylot z kraju?

Starmer: Peter Mandelson wielokrotnie nas okłamywał Źródło: Reuters

72-letni Peter Mandelson został zwolniony za kaucją we wtorek po tym, jak dzień wcześniej aresztowała go londyńska policja metropolitalna pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego.

W środę w czasie posiedzenia niższej izby parlamentu Lindsay Hoyle poinformował, że "członkowie [Izby Gmin - red.] są świadomi komentarzy pojawiających się w mediach, dotyczących aresztowania lorda Mandelsona". - Aby zapobiec wszelkim nieprawdziwym spekulacjom, pragnę potwierdzić, że po otrzymaniu informacji, które uznałem za istotne, przekazałem je policji metropolitalnej w dobrej wierze, co jest moim obowiązkiem i odpowiedzialnością - przekazał.

Spiker nie sprecyzował, jaką informację przekazał policji, ale brytyjskie media podały tego dnia, że chodziło o otrzymane przez niego doniesienia o tym, że Mandelson zamierzał wkrótce udać się na Brytyjskie Wyspy Dziewicze.

Prawnicy Mandelsona określili spekulacje, jakoby planował on uciec z kraju, jako "bezpodstawne".

Mandelson w aktach Epsteina

Mandelson - były laburzystowski minister w rządach Tony'ego Blaira i Gordona Browna, były unijny komisarz do spraw handlu, a do niedawna ambasador Wielkiej Brytanii w USA - został aresztowany w poniedziałek po południu pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego.

Peter Mandelson opuszcza swój dom Źródło: James Manning/PA Images via Getty Images

Aresztowanie miało związek z podejrzeniami, że przekazywał poufne informacje Jeffreyowi Epsteinowi, nieżyjącemu już amerykańskiemu finansiście i - jak się później okazało - przestępcy seksualnemu. Po dziewięciu godzinach przesłuchania Mandelson został warunkowo zwolniony na czas dalszego dochodzenia. Według mediów jednym z warunków jego wypuszczenia było oddanie paszportu.

Opracowała Kamila Grenczyn