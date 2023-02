Prywatne listy księżnej Diany sprzedane na aukcji

Prywatne listy księżnej Diany na aukcji

Rzecznik domu aukcyjnego podkreślił, że to niezwykłe, iż tak osobiste listy trafiają na aukcję. - Była bardzo otwarta i traktowała swoich przyjaciół bardzo czule, co widać w listach - powiedział.

"Przeżywam bardzo trudny czas"

Diana pisała listy w ostatnich dwóch latach swojego życia do dwóch bliskich przyjaciół: Susie i Tarka Kassem. W maju 1996 roku wspominała trudy swojego rozwodu z księciem Karolem, obecnie królem Karolem III, i pisała: "gdybym rok temu wiedziała, co mnie czeka w tym rozwodzie, nigdy bym się na to nie zgodziła - to obrzydliwe i doprowadza do rozpaczy".