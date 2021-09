Protest antyszczepionkowców odbył się w piątek w Londynie. Demonstranci próbowali wedrzeć się do siedziby brytyjskiej Agencji do spraw Regulacji Leków i Produktów Zdrowotnych (MHRA). Doszło do starć z policją - donosi agencja Reutera.

Jak wynika z relacji mediów oraz z zamieszczonych przez nie nagrań wideo, dostać się do siedziby Agencji do spraw Regulacji Leków i Produktów Zdrowotnych, w budynku w dzielnicy Canary Wharf we wschodnim Londynie próbowała grupa licząca nie więcej niż kilkadziesiąt osób. Na filmikach widać kordon policji broniący dostępu do drzwi oraz przepychanki między antyszczepionkowcami a funkcjonariuszami. Radio LBC podaje, iż z nagrań w mediach społecznościowych wynika, że kilku osobom udało się wedrzeć do biurowca.

Londyńska policja metropolitalna potwierdziła, że przed biurowcem doszło do demonstracji oraz że funkcjonariusze byli zmuszeni pilnować wejścia do budynku.

Antyszczepionkowcy próbowali wedrzeć się do siedziby brytyjskiego regulatora leków Reuters

Rolą MHRA jest dopuszczanie do obrotu w Wielkiej Brytanii leków oraz produktów ochrony zdrowia i to ta instytucja zdecydowała o tym, że cztery szczepionki przeciw COVID-19 mogą być używane w tym kraju.

To trzeci tego typu incydent w ciągu niespełna miesiąca. Na początku sierpnia grupa antyszczepionkowców próbowała wedrzeć się do dawnej siedziby publicznej stacji BBC w zachodnim Londynie, a półtora tygodnia temu - do siedziby telewizyjnej firmy produkcyjnej ITN, która produkuje między innymi wiadomości dla stacji ITV, Channel 4 i Channel 5.

Szczepienia w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii szczepionki przeciw COVID-19 podawane są tylko dorosłym oraz od niedawna młodzieży w wieku 16-17 lat, przy czym w ich przypadku na razie tylko jedną dawkę. Dzieci w wieku 12-15 lat otrzymują szczepionki tylko wtedy, jeśli albo same mają schorzenia zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19, albo mieszkają z takimi osobami.

Brytyjska Wspólna Komisja Szczepień i Immunizacji (JCVI) jednak znacząco rozszerzyła listę schorzeń, w przypadku których rekomendowane jest podawanie szczepionek dzieciom w wieku 12-15 lat. Do tej pory uprawnionych do szczepień było ok. 150 tys. dzieci, które mają ciężkie dysfunkcje neurologiczne, zespół Downa, poważnie osłabiony układ odpornościowy, są chore na raka, oraz które mają głębokie i wielorakie trudności w uczeniu się. Teraz dodano do tej listy dzieci z przewlekłymi chorobami serca, płuc i wątroby. W ten sposób objętych szczepieniami będzie łącznie ok. 350 tys. dzieci spośród ok. 3 mln w tej grupie wiekowej.

Autor:momo//now

Źródło: PAP, Reuters