Clarke: zachodnie czołgi mogą zrobić różnicę. Brytyjskie challengery "nieskończenie lepsze"

Prof. Michael Clarke, były dyrektor londyńskiego think-tanku Royal United Services Institute (RUSI), powiedział w rozmowie ze Sky News, że efektem spotkania sojuszników Ukrainy może być wysłanie do tego kraju nawet 100 czołgów, ale podkreślił, że kluczowy jest czas.

Jak wyjaśnił, standardowe szkolenie załogi czołgu trwa około 20 tygodni i wprawdzie w obecnej sytuacji można je skondensować do 10-12 tygodni, ale nadal oznacza to, że jeśli Ukraińcy mają zdążyć przejść nawet to skrócone szkolenie przed początkiem spodziewanej nowej ofensywy Rosji, piątek jest praktycznie ostatnią szansą na podjęcie decyzji.