Próba włamania do zamku w Windsorze. Policja bada nagranie z groźbą zabicia królowej Elżbiety II

W sobotę policja aresztowała 19-letniego mężczyznę uzbrojonego w kuszę, który tego dnia sforsował ogrodzenie otaczające teren zamku Windsor, ale nie zdołał dostać się do żadnego z budynków. Do zdarzenia doszło, gdy na zamku przebywała królowa Elżbieta II wraz z m. in. księciem Karolem i jego małżonką. Intruz jest obecnie pod opieką lekarzy.