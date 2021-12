Próba włamania do zamku w Windsorze

Zmiana świątecznych planów

To już drugie święta z kolei, gdy monarchini zmuszona była zrezygnować z planów z powodu pandemii. Jak przekazał dwór, była to osobista decyzja królowej, "odzwierciedlająca ostrożne podejście" w związku z nowym wariantem koronawirusa.

Już w zeszłym tygodniu z powodu rosnącej ponownie liczby zakażeń królowa odwołała tradycyjny przedświąteczny obiad dla szerszej rodziny, będący okazją to tego, by spotkać się z tymi jej członkami, którzy nie mogą udać się do Sandringam. Miał on się odbyć we wtorek na zamku w Windsorze.