Skandal w BBC i nagły zwrot. "To bzdury"

Krótko później, w poniedziałek wczesnym wieczorem, oświadczenie wydał prawnik osoby będącej w centrum historii, mówiąc w jej imieniu, że nic nielegalnego ani niewłaściwego się nie wydarzyło, że wysłała ona wiadomość do "The Sun", by wstrzymać artykuł, ale zostało to zignorowane, a wszystko to, co się ukazało, to "bzdury".