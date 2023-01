Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak ukarany mandatem. Podróżował samochodem bez zapiętych pasów

czytaj dalej

W Ramstein zakończyło się spotkanie grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy. Przewodniczący obradom sekretarza obron USA Lloyd Austin powiedział, że grupa dąży do tego, by sprostać potrzebom Ukrainy w walce z Rosją. - Nie chodzi tutaj tylko o bezpieczeństwo Ukrainy. Chodzi o bezpieczeństwo Europy, o bezpieczeństwo globalne - mówił szef Pentagonu. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiadomił dziennikarzy, że decyzji w sprawie czołgów dla Ukrainy nie podjęto. Wiele krajów czeka na zgodę Berlina, by móc przekazać Ukraińcom leopardy.