Premier Wielkiej Brytanii jechał samochodem bez zapiętych pasów. Teraz przeprasza

Na wideo zamieszonym w mediach społecznościowych premier Wielkiej Brytanii zapowiadał nową fazę rządowego projektu wsparcia finansowego. Rishi Sunak zwrócił się do kamery, siedząc na tylnym fotelu samochodu. Nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa.

- To był błąd w ocenie sytuacji. Premier odpiął pasy bezpieczeństwa, by nagrać krótki film - przekazał dziennikarzom rzecznik Downing Street. - Jest w pełni świadomy, że był to błąd i za niego przeprasza - dodał.