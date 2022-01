Johnson przeprasza za spotkanie podczas restrykcji, ale nie rezygnuje

W poniedziałek wieczorem stacja ITV ujawniła treść maila, którego wysłał Martin Reynolds, prywatny sekretarz premiera Borisa Jonsona, do ponad 100 pracowników Downing Street, zachęcając ich, by skorzystali z ładnej pogody i przyszli na spotkanie przy drinkach w ogrodzie rezydencji premiera. 20 maja 2020 roku, gdy wspomniane spotkanie się odbyło, restrykcje covidowe zezwalały na spotykanie się na świeżym powietrzu z maksymalnie jedną osobą spoza własnego gospodarstwa domowego i to przy zachowaniu dwumetrowego dystansu.

Boris Johnson przeprosił za spotkanie w ogrodzie

W środę podczas sesji pytań do premiera w Izbie Gmin Johnson potwierdził, że przez około 20 minut był obecny na wspomnianym spotkaniu, ale - jak wyjaśnił - myślał, że było to spotkanie robocze. - Były rzeczy, których po prostu nie zrobiliśmy dobrze i muszę wziąć za to odpowiedzialność - oświadczył. Przyznał, że z perspektywy czasu widzi, że powinien był postąpić inaczej i w inny sposób podziękować personelowi Downing Street. Zaznaczył, że 25 minut po tym, jak pojawił się w ogrodzie, wrócił do swojego biura.