Prawnicy księcia Andrzeja kwestionują jurysdykcję sądu w sprawie o napaść seksualną

Z akt sądowych wynika, że prawnicy brytyjskiego księcia Andrzeja planują zakwestionować jurysdykcję amerykańskiego sądu do rozstrzygania pozwu cywilnego złożonego przez kobietę oskarżającą go o napaść na tle seksualnym. Książę od początku kategorycznie zaprzecza, by kiedykolwiek utrzymywał kontakty seksualne z Virginią Giuffre.