Pożar w domu premiera. Kolejna osoba zatrzymana na lotnisku

Wielka Brytania. Londyn na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Brytyjska policja poinformowała o zatrzymaniu kolejnej osoby w związku z pożarem domu należącego do premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Do zatrzymania doszło na lotnisku Luton.

Kluczowe fakty: Pożar w domu Keira Starmera wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek.

BBC informuje jeszcze o dwóch innych pożarach, które mogą mieć związek z tą sprawą.

Dwie osoby zostały zatrzymane przez policję.

Do wybuchu pożaru w domu premiera Keira Starmera, znajdującym się w dzielnicy Camden w północnym Londynie, doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Pożar został opanowany, nikt nie ucierpiał. Uszkodzeniu uległy drzwi wartej dwa miliony funtów nieruchomości. Starmer mieszkał w tym domu zanim przeprowadził się w lipcu zeszłego roku na Downing Street 10.

Pożar w domu premiera. Dwie osoby zatrzymane

Brytyjska policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. W sobotę poinformowała o zatrzymaniu 26-letniej osoby na lotnisku Luton, położonym na północ od Londynu.

BBC pisze, że, zatrzymanie dotyczy trzech wydarzeń: pożaru prywatnego domu premiera, pożaru samochodu w tej okolicy i pożaru przy wejściu do domu w pobliskiej dzielnicy Islington, w którym wcześniej mieszkał Starmer.

Do pożaru samochodu, którego Starmer sprzedał sąsiadowi z 2024 roku, doszło 8 maja - podaje BBC. Natomiast wczesnym rankiem w niedzielę rano doszło do pożaru przy wejściu do domu, w którym wcześniej mieszkał brytyjski premier. Dom został przekształcony w budynek z mieszkaniami.

Pożar w domu premiera Wielkiej Brytanii

Wcześniej, we wtorek aresztowano 21-letniego mężczyznę podejrzanego o podpalenie między innymi domu szefa brytyjskiego rządu "z zamiarem stworzenia zagrożenia dla życia innej osoby". Jak pisze BBC, w piątek mężczyzna stawił się w sądzie. Nie przyznał się do winy.

