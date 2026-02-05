"Zapalona pochodnia rzucona na beczkę prochu". Premierostwo Starmera "zawisło na włosku"

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer (z prawej) i Peter Mandelson podczas przyjęcia powitalnego w rezydencji brytyjskiego ambasadora w Waszyngtonie (26 lutego 2025 rok) Źródło: Carl Court/Getty Images

Kluczowe fakty: Nazwisko "Epstein" jest niczym klątwa, która pociąga na dno coraz więcej wpływowych ludzi. Także w Wielkiej Brytanii.

Premierowi Keirowi Starmerowi grożą poważne polityczne konsekwencje, a to za sprawą prominentnego polityka jego partii Petera Mandelsona i jego kontaktów z seksualnym drapieżcą.

Czy "afera Mandelsona" pogrąży szefa brytyjskiego rządu? O tym, jaki to może mieć wpływ na brytyjski rząd, mówi w rozmowie z TVN24+ doktor Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz wykładowca SGH.

- Mandelson zdradził nasz kraj, nasz parlament i moją partię. Wielokrotnie okłamywał mój zespół, gdy pytano go o jego relację z Epsteinem, zarówno przed objęciem funkcji ambasadora, jak i w trakcie jej pełnienia. Żałuję, że go mianowałem. Gdybym wtedy wiedział to, co wiem teraz, nigdy nie znalazłby się w pobliżu rządu - mówił w środę na burzliwym posiedzeniu Izby Gmin premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, który znalazł się w ogniu krytyki w związku z "aferą Mandelsona".

O co właściwie chodzi?