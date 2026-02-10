Ekspert od "szokujących powrotów". Namieszał już wcześniej

Peter Mandelson Źródło: JONATHAN BRADY/PAP

Historia Jeffreya Epsteina zatacza coraz szersze kręgi, a osoby, które znajdują się w aktach udostępnionych przez amerykański Departament Sprawiedliwości, muszą mierzyć się z szeregiem trudnych pytań. A w niektórych przypadkach - czymś znacznie więcej.

Z dokumentów wynika między innymi, że w latach 2003-04 Peter Mandelson, czołowa postać brytyjskiej sceny politycznej, miał przyjąć od Epsteina trzy płatności w wysokości 25 tysięcy dolarów każda. W 2009 roku, jako minister biznesu, miał natomiast próbować na prośbę Epsteina zmienić decyzję rządu w sprawie podwyższonego opodatkowania bonusów dla pracowników sektora bankowego.

"Wraz z najnowszymi dokumentami, które ujawniają więcej szczegółów na temat relacji między finansistą a politykiem, kariera publiczna lorda Mandelsona wydaje się dobiegać końca. To druzgocący upadek człowieka, którego życie polityczne tętniło w sercu Partii Pracy" - komentuje BBC. On sam zrzekł się członkostwa w partii.

I co dalej?