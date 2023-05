Wielka Brytania potwierdza: pociski manewrujące Storm Shadow są dostarczane Ukrainie 

- Przekazanie tych systemów broni daje Ukrainie najlepszą szansę na obronę przed ciągłą brutalnością Rosji , zwłaszcza przed celowym mierzeniem w ukraińską infrastrukturę cywilną, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. Ukraina ma prawo być w stanie bronić się przed tym - oświadczył minister.

W związku z obawami, że przekazanie tych pocisków może spowodować gniewną reakcję ze strony Rosji, szczególnie gdyby wojska ukraińskie zaatakowały nimi cele na terytorium tego kraju, Wallace podkreślił, że będą one używane "na suwerennym terytorium Ukrainy".

"Game changer"

Będące brytyjsko-francuską konstrukcją, produkowane przez koncern zbrojeniowy MBDA pociski manewrujące Storm Shadow mają zdecydowanie większy zasięg niż jakiekolwiek inne zachodnie pociski przekazane do tej pory Ukrainie. Według specyfikacji producenta ich maksymalny zasięg to 560 kilometrów, choć w wersji eksportowej jest to między 250 a 300 kilometrów. Dla porównania przekazane Ukrainie amerykańskie systemy HIMARS mają zasięg około 80 kilometrów.