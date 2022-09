Wrażliwy węch Brytyjki potrafi wykryć chorobę Parkinsona. Pomogła naukowcom w ważnym odkryciu

Badania brytyjskich naukowców potwierdziły, że 72-letnia Joy Milne za pomocą węchu jest w stanie rozpoznać chorobę Parkinsona na jej wczesnym etapie. Niezwykła przypadłość kobiety zainspirowała ich do badań, które mogą pomóc we wcześniejszej diagnozie.

Obdarzona wyjątkowo wrażliwym zmysłem węchu Joy Milne ze Szkocji wyczuła, kiedy jej 33-letni mąż zaczął pachnieć inaczej niż zwykle. 12 lat później u mężczyzny zdiagnozowano chorobę Parkinsona. Zmarły w 2015 roku lekarz był zdeterminowany, by znaleźć badacza, który udowodniłby związek między zapachem a chorobą Parkinsona. Węch jego żony zainteresował naukowców, którzy postanowili sprawdzić, co wyczuła, oraz czy węch może pomóc we wcześniejszym wykryciu choroby.

Test nadzieją dla chorych?

Niezwykły węch Joy Milne to zarazem "przekleństwo" i "korzyść"

72-letnia Joy Milne współpracuje w tej chwili z naukowcami z całego świata, którzy chcą sprawdzić, czy za pomocą węchu może wyczuć inne choroby, takie jak gruźlica czy rak. Chociaż jej wyjątkowo wrażliwy zmysł przyczynił się do rozwoju nauki, na co dzień bywa uciążliwy: "Przez perfumy ludzi muszę chodzić na zakupy bardzo wcześnie lub bardzo późno, nie mogę wejść do alei z chemią w supermarkecie. Więc tak, mój węch daje czasami korzyść, a czasami to przekleństwo" - oceniła w rozmowie z "Guardianem".