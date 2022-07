Posłowie oceniają plan brytyjskiego rządu: nie powstrzymuje migrantów z Rwandy przed próbami przekroczenia kanału La Manche

Jak ocenili posłowie z komisji spraw wewnętrznych Izby Gmin, nie ma jasnych dowodów, że ogłoszony przez brytyjski rząd plan wysyłania nielegalnych imigrantów do Rwandy powstrzyma ich przed ryzykownymi próbami przekraczania kanału La Manche. Porozumienie z Rwandą brytyjski rząd zawarł w kwietniu.

W kwietniu brytyjski rząd ogłosił zawarcie porozumienia z Rwandą, zgodnie z którym do tego kraju będą mogli być wysyłani nielegalni imigranci próbujący przedostać się do Wielkiej Brytanii, a jeśli mają oni podstawy do otrzymania azylu, dostaną go, ale w Rwandzie. Jak przekonywał brytyjski rząd, będzie to zniechęcać imigrantów i pomoże rozbić model biznesowy gangów, które zajmują się ich przerzutem. Jednak zaplanowany na czerwiec lot z pierwszą grupą osób nie odbył się po interwencjach prawników, w tym z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Plan "niezauważony" przez osoby próbujące przekroczyć kanał La Manche

"Konieczna jest znacznie większa jasność w sprawie nowego planu relokacji niektórych migrantów z Wielkiej Brytanii do Rwandy. Nie ma wyraźnych dowodów, że polityka ta odstraszy migrantów od przekraczania granicy" - napisali w raporcie posłowie, dodając, że plan "wydaje się być niezauważony" przez osoby próbujące przekroczyć kanał La Manche.

Członkowie komisji spraw wewnętrznych zarzucili też rządowi, że "szuka radykalnych nowych rozwiązań, które dobrze wyglądają na nagłówkach, ale niewiele robią, by zatrzymać napływ ludzi" przez La Manche. Dodali, że najskuteczniejszym czynnikiem odstraszającym byłoby uniemożliwienie migrantom, by w ogóle mogli opuścić Francję. Przyznali jednak, że jest "widoczna niechęć" francuskiego rządu do znalezienia rozwiązania.

W raporcie napisali również, że słusznie zrezygnowano z planów wypychania łodzi z imigrantami poza granicę morską Wielkiej Brytanii, gdyż trudno było dostrzec, jak korzyści z takiej taktyki przeważyłyby nad "jej potencjalnymi kosztami w postaci ryzyka dla życia migrantów i funkcjonariuszy oraz uszczerbku dla reputacji Wielkiej Brytanii". Wskazali też, że próby zawarcia porozumień o powrotach z państwami UE, aby odsyłać migrantów do bezpiecznych krajów, "całkowicie zawiodły" w następstwie wypowiedzenia przez Wielką Brytanię ustaleń konwencji dublińskiej, gdy skończyła się swoboda przepływu osób.

Rekomendacje dla rządu i reakcja władz

W rekomendacjach dla rządu wskazano na konieczność negocjacji z Francją w sprawie wprowadzenia dalszych środków zapobiegawczych na kontynencie i utworzenia tam brytyjskich ośrodków, gdzie dokonywana byłaby ocena, czy dane osoby mają podstawy do azylu; przeorientowania wysiłków na to, by zawrzeć z krajami UE umowy o odsyłaniu imigrantów oraz wyjaśnienia, w jaki sposób rząd zamierza zadbać o sytuację osób odesłanych do Rwandy.

Odpowiadając na raport, rzecznik MSW podkreślił, że nie ma jednego idealnego sposobu na rozwiązanie globalnego kryzysu migracyjnego, ale rząd musi zrobić wszystko, co możliwe, aby naprawić niedziałający system azylowy w Wielkiej Brytanii, a umowa z Rwandą jest elementem tej naprawy.

Od początku tego roku przez kanał La Manche nielegalnie przedostało się ponad 14 tys. osób, czyli prawie dwa razy więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku, a według szacunków do końca roku liczba ta może sięgnąć 60 tys. W 2021 roku, który był rekordowy pod tym względem, przez La Manche przedostało się 28,5 tys. nielegalnych imigrantów.

