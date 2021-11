Posłanka Stella Creasy upomniana, bo zabrała niemowlaka na debatę

Izba Gmin dokona przeglądu zasad ws. obecności niemowląt w parlamencie

44-letnia Creasy powiedziała, że jest zadowolona słysząc, że kwestia ta będzie zbadana. Przyznała też, że sprawa ją zaskoczyła, bo wcześniej brała już zarówno Pipa, który jest karmiony piersią, jak i jego starszą siostrę do głównej sali obrad w Izbie Gmin i nie było z tym problemu, tak jak to miało miejsce w Westminster Hall. Wyjaśniła też, że nie przysługuje jej dodatek macierzyński, stąd musi zabierać dziecko ze sobą.

Sprawa tego, czy zmienić przepisy budzi jednak kontrowersje. Kilkoro posłów poparło Creasy, ale np. konserwatywny poseł Scott Benton zwrócił uwagę, że jest wielu rodziców, którzy zarabiają ułamek tego, co posłowie, a mimo to płacą za opiekunki do dzieci, by móc pójść do pracy.