Poseł konserwatystów zatrzymany pod zarzutem gwałtu. Ofiarą napaści pracownica parlamentu

"The Sunday Times" podaje, że doniesienie złożyła dwudziestokilkuletnia kobieta, która pracowała w parlamencie i była w związku z posłem. Jak twierdzi, deputowany dopuścił się napaści na nią, zmusił ją do uprawiania seksu i zostawił ją w takiej traumie, że musiała iść do szpitala.