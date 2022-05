Polski gang handlarzy ludźmi i sutenerów skazany na więzienie

Sąd w Londynie skazał pięcioro członków polskiego gangu, który zajmował się handlem ludźmi i stręczycielstwem na kary od ośmiu lat więzienia do dwóch lat w zawieszeniu. Jak ocenia policja, ich ofiarą padło ponad 300 kobiet.

Pięcioro członków polskiego gangu zostało w marcu uznanych za winnych zorganizowania lub uławiania handlu ludźmi, oraz stręczycielstwa w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 9 lutego 2021 roku, gdy zostali aresztowani.

Przyjechała do pracy, pięć minut później zmuszono ją do seksu

Stacja Sky News zamieściła relację jednej z ofiar gangu, która przyjechała z Polski do Wielkiej Brytanii, gdy miała 18 lat. Po dwóch dniach okazało się, że nie ma gdzie mieszkać, a próbując znaleźć zakwaterowanie i pracę, trafiła na ogłoszenie gangu - nie było w nim mowy o prostytucji. To się okazało dopiero, gdy przyjechała na miejsce rzekomej pracy, przy czym do seksu z pierwszym klientem została zmuszona już pięć minut później. Jak opowiada, pracowała w dwóch domach publicznych przez dwa lata.