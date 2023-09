Uratował człowieka spod kół pociągu, sam nie przeżył

Do tragicznego zdarzenia doszło 24 sierpnia we wsi Balderton, niedaleko miasta Newark-on-Trent w zachodniej Anglii. Jak wyjaśnia "Independent", w godzinach popołudniowych Graham Saville został zaalarmowany, że z nieznanej przyczyny na torach kolejowych znajduje się mężczyzna. Funkcjonariusz uratował 29-latka, w ostatniej chwili spychając go z torów, jednak sam został potrącony przez pociąg. Ciężko ranny, trafił do szpitala. Po kilku dniach, we wtorek 29 sierpnia, zmarł.