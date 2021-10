Kolejny londyński policjant z zarzutem gwałtu. Służył w tej samej jednostce co zabójca Everard

46-letni Carrick, który w czasie domniemanego gwałtu we wrześniu zeszłego roku nie był na służbie. Jest członkiem oddziału zajmującego się ochroną budynku parlamentu i placówek dyplomatycznych w Londynie, czyli tej samej jednostki, w której służył skazany w czwartek Wayne Couzens.

Żądania rezygnacji szefowej londyńskiej policji

Po aresztowaniu w marcu Couzensa, a następnie po jego skazaniu, pojawiły się liczne żądania, by komisarz londyńskiej policji metropolitalnej Cressida Dick złożyła rezygnację. Zwłaszcza, że pojawiły się doniesienia, iż policja przegapiła sygnały sugerujące niewłaściwe zachowania seksualne Couzensa.

Dick przekonywała jednak, że zabójstwo dokonane przez Couzensa jest tragicznym, ale odosobnionym przypadkiem i cała policja metropolitalna ma poczucie, iż została przez niego zdradzona. Również brytyjski premier Boris Johnson, odnosząc się do tej sprawy, mówił, że nadal ma zaufanie do policji i wzywał opinię publiczną – w tym szczególnie kobiety – by mimo wszystko ufały służbom.