Policja zbada, czy lider brytyjskiej opozycji złamał restrykcje covidowe

Starmer zapewniał, że nie złamał restrykcji, a sprawy nie można porównywać z aferą wokół przyjęć na Downing Street. Policja początkowo faktycznie oświadczyła, że nie ma podstaw do dochodzenia, ale nie zamknęło to tematu, zwłaszcza, że politycy Partii Konserwatywnej i media im sprzyjające wciąż go drążyły, a im bardziej to robiły, tym bardziej Starmer pytany o szczegóły wydarzenia dawał mętne odpowiedzi.