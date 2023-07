Policja zatrzymała samochód, w bagażniku było dwoje dzieci. Rodzina "jechała na wakacje"

czytaj dalej

Co roku w sezonie urlopowym dochodzi do wielu ataków rekinów na ludzi. Choć statystycznie ryzyko bycia ofiarą takiego ataku jest bardzo niskie, w niektórych miejscach dochodzi do nich szczególnie często. W których? Sprawdzili to Amerykanie, wskazując miejsca, gdzie ryzyko ataku rekina jest największe.