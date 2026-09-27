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Świat

Policja o "poważnym incydencie". Zatrzymania i ewakuacja w pobliżu brytyjskiej bazy

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Baza lotnicza w Fairford
Służby w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Brytyjska policja zatrzymała kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W rejonie miejscowości położonej niedaleko bazy RAF Fairford, z której korzystają siły powietrzne USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Whelford.

Brytyjska policja z hrabstwa Gloucestershire, cytowana przez Reuters, przekazała, że "w związku z ogłoszeniem poważnego incydentu trwa obecnie ewakuacja wielu nieruchomości w okolicy wsi Whelford". Miejscowość znajduje się w pobliżu bazy lotniczej Fairford.

Jak dodała policja, ma to związek z zatrzymaniem kilku mężczyzn podejrzewanych o naruszenie przepisów ustawy o materiałach wybuchowych. "Specjalistyczna jednostka wojskowa ds. usuwania materiałów wybuchowych bada obecnie kilka pojazdów" w okolicach bazy - czytamy w komunikacie policji hrabstwa Gloucestershire.

Według świadków, z którymi rozmawiał Reuters, policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Dodano, że w jej pobliże przyjechał radiowozy policyjne, karetki pogotowia i wozy strażackie.

Premier Andy Burnham, który przebywa na konferencji Partii Pracy w Liverpoolu, jest na bieżąco informowany o sytuacji -poinformował rzecznik brytyjskiego rządu. "Gdy trwa dochodzenie wypowiadanie się na ten temat byłoby niewłaściwe" - dodał rzecznik, cytowany przez dziennik "Guardian".

Baza lotnicza w Fairford
Baza lotnicza w Fairford
Źródło zdjęcia: Reuters

Z bazy lotniczej RAF Fairford korzystają siły USA

Baza Royal Air Froce Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe, wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormuz.

Baza lotnicza w Fairford
Baza lotnicza w Fairford
Źródło zdjęcia: Reuters

Rzecznik wojsk amerykańskich oświadczył, że nie będzie omawiać konkretnych środków podjętych w związku z incydentem.

Dodał, że 501. Skrzydło Wsparcia Bojowego oraz inne skrzydła stacjonujące w Wielkiej Brytanii "zachowują czujność i podejmą odpowiednie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony amerykańskim żołnierzom, cywilom (...) oraz ich rodzinom".

W lipcu rząd brytyjski zapewnił o gotowości sił zbrojnych na ewentualne ataki, kiedy irańska Gwardia Rewolucyjna ostrzegła przed udostępnianiem bazy Fairford amerykańskim bombowcom. Jednocześnie uprzedzono operatorów infrastruktury krytycznej o rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji, obawiając się sabotażu i cyberataków. Kreml kategorycznie zaprzecza takim oskarżeniom.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
Wielka Brytania
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