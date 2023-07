Polak śmiertelnie pobity w Wielkiej Brytanii. 19-latek w areszcie

czytaj dalej

"Teraz skupiam się na swoim zdrowiu i staniu się silniejszą. Zapewniam, że wrócę do was tak szybko, jak to możliwe" - napisała Madonna w swoim pierwszym oświadczeniu po tym, jak pod koniec czerwca na kilka dni trafiła na oddział intensywnej terapii. Podziękowała fanom za wsparcie.