Zabił partnerkę z zazdrości, poćwiartował jej zwłoki. Polak z Wielkiej Brytanii skazany na dożywocie

Mieszkający w Wielkiej Brytanii 42-letni Kamil R. został skazany na dożywocie za zamordowanie swojej partnerki, 27-letniej Ilony G. Poćwiartowane ciało kobiety zostało znalezione w lutym w parku w miejscowości Boston. Do zbrodni doszło kilka miesięcy wcześniej, wtedy też mężczyzna zgłosił policji zaginięcie partnerki.

Polka zabita w Anglii

Do tragedii doszło 9 listopada 2021 roku wieczorem w Boston w zachodniej Anglii. Prokurator przekazał, że - według ustaleń śledczych - mężczyzna, po powrocie do mieszkania, które współdzielił z ofiarą, zaatakował Ilonę G. - Gdy wasza trzyletnia córka spała obok, podniosłeś młotek i przynajmniej siedem razy uderzyłeś (Ilonę - red.) w głowę. Później próbowałeś zatrzeć ślady. Użyłeś noża lub podobnego narzędzia, by rozczłonkować jej ciało na przynajmniej 15 kawałków. Mówię przynajmniej, bo torsu jeszcze nie odnaleziono - mówił, uzasadniając wyrok sędzia Simon Hirst.