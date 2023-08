Dożywocie dla pielęgniarki-dzieciobójczyni nie zamyka sprawy. Władze ogłaszają nowe śledztwo

Decyzję o nowym śledztwie przekazał w środę brytyjski minister zdrowia Steve Barclay. Śledczy zbadają wszystkie okoliczności związane z tym, co wydarzyło się w szpitalu Countess of Chester, w którym pracowała Letby. Sprawdzą również, jakie działania zostały podjęte przez organy regulacyjne i państwową służbę zdrowia - NHS. Jak podano w komunikacie na stronie gov.uk, celem dochodzenia jest "udzielenie rodzinom (zamordowanych dzieci - red.) odpowiedzi, których potrzebują" i "zapewnienie, że zostaną wyciągnięte wnioski". Władze nadały śledztwu rangę wyższą niż wcześniej zapowiadano. Dzięki temu śledczy zyskują uprawnienia, obejmujące m.in. "zmuszanie świadków do składania zeznań pod przysięgą". Minister przyznał, że władze zdecydowały się na ten ruch po wysłuchaniu rodzin zamordowanych. Obawiały się one, że w ramach tradycyjnego postępowania śledczy nie będą mieli uprawnień niezbędnych do "ujawnienia możliwego tuszowania sprawy" - przekazał "Independent".